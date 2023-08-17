Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр для сдачи в плен российским военным

РИА Новости: голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр для сдачи в плен военным ВС РФ

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону Вооруженных сил России (ВС РФ), рассказал, что вместе с двумя товарищами он решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный рассказал, что они решили сдаться в плен российским солдатам из-за безразличного отношения командиров, бросивших подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами. Для этого голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр на лодке. Они признались, что испытывали страх, поскольку по ним могли открыть огонь в любой момент.

«Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет», — рассказал военный.

Ранее в Херсонской области пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. На данный момент он задержан, возбуждено уголовное дело о шпионаже.