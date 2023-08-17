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07:56, 17 августа 2023Экономика

Доллар в России продолжил дешеветь

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 94 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Pixabay

Курс доллара на торгах на Московской бирже 17 августа продолжил снижаться. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале дня американская валюта подешевела с 94,7 до 93,9 рубля. На минимуме курс снижался до уровня в 93,81 рубля за доллар. Одновременно с этим падает в цене и евро — с момента открытия валюта потеряла 93 копейки, подешевев со 103 до 102,07 рубля.

Рубль начал укрепляться 16 августа, когда за день американская валюта потеряла более двух рублей к доллару, курс снизился с 96,8 до 94,6 рубля. Также курс евро снизился со 105,3 до 103,2 рубля за единицу.

Курс доллара от TradingView

Курсы валют начали меняться после анонсированного обсуждения мер по поддержке рубля. Ожидалось, что власти России возобновят обязательную продажу валютной выручки экспортеров, вплоть до 80-90 процентов от получаемых средств. Также среди вероятных изменений называли запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.

По информации источника «Ведомостей», участники встречи президента Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной пришли к выводу, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты. Поэтому власти решили не ограничивать движение капитала.

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    Вячеслав Агапов
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