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14:32, 17 августа 2023Россия

Многокилометровая пробка образовалась на российской трассе из-за массового ДТП

Десятикилометровая пробка образовалась на выезде из Воронежа из-за массового ДТП
СюжетДТП в Москве:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На выезде из Воронежа произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по российскому региону в Telegram.

Авария случилась утром 17 августа в Рамонском районе, на 486-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Peugeot Boxer. От удара транспортное средство столкнулось с автомобилем BMW 420, который по инерции влетел в грузовой автомобиль МАN с полуприцепом. О пострадавших не сообщается.

Местные СМИ пишут, что в результате случившегося образовалась многокилометровая пробка.

В конце июля массовое ДТП произошло на Новорязанском шоссе в Москве, там столкнулись семь машин. Предварительно говорилось о двух пострадавших.

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    Евгения Куликова
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