Более 4 тысяч россиян обратились за компенсацией после тайфуна «Ханун»

Более четырех тысяч россиян заявили о повреждении домов из-за тайфуна «Ханун» — они обратились за компенсацией. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая, ее слова приводит РИА Новости.

Красицкая оценила число обратившихся за компенсацией в 4200 человек, половина из которых запросили единовременную выплату. Чиновница отметила, что большинство граждан оформили выплаты через портал «Госуслуги».

Россияне могут рассчитывать на выплаты уже в том случае, если вода подтопила их дом хотя бы на 10 сантиметров. Чем серьезнее масштаб повреждений, тем больше выплата.

Ранее сообщалось, что количество частных и многоквартирных домов, подтопленных в Приморье из-за наводнения, составило 706. Из них 48 домов — многоквартирные. Сильнее всего пострадал город Уссурийск. Случившееся наводнение стало самым сильным для него за последние десять лет — в городе пострадало 35-40 процентов территории.