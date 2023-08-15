Начато расследование из-за прорыва дамбы в Уссурийске

Следствие возбудило уголовное дело о халатности из-за прорыва дамбы в Уссурийске

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за прорыва дамбы, которая должна была сдерживать паводок в Уссурийске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Расследование начато по материалам прокурорской проверки по статьям о халатности и нарушении правил безопасности работ при возведении гидротехнического сооружения. Было установлено, что работы не были завершены в срок — девять из 11 этапов строительства не выполнены. В апреле 2023 года подрядчика привлекали к административной ответственности за отступление от проектной документации.

В результате допущенных нарушений дамба не предотвратила паводок, из-за прорыва были затоплены пять многоквартирных домов, два образовательных учреждения и свыше 15 капитальных гаражей.

Из-за паводков, вызванных тайфуном «Ханун», в Приморье пострадали 65 населенных пунктов, подтопленными оказались 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около 2 тысяч приусадебных участков. Наводнение стало самым сильным для Уссурийска за последние десять лет — в городе пострадало 35-40 процентов территории.

Региону предрекли приход нового тайфуна «Лан», однако отмечалось, что он не принесет таких же сильных осадков, как «Ханун».