Бывшая жена Моргенштерна рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина рассказала о реакции семьи на ее откровенные наряды. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

Инфлюэнсерша ответила на вопросы подписчиков, заявив, что у нее близкие отношения с родителями, которые с детства ее ни в чем не ограничивали. По словам девушки, будучи подростком, она постоянно носила короткие юбки и облегающие платья. «Родители меня всегда поддерживали, и мне запомнились слова моего отца: "Ты сейчас молодая, когда тебе еще носить такие яркие, экстравагантные вещи?" Так меня и воспитали», — пояснила автор ролика.

При этом блогерша отметила, что в данный момент склоняется к более спокойному стилю одежды. Также она добавила, что благодаря методам воспитания родителей стала уверенной в себе.

Ранее новая возлюбленная Моргенштерна модель и блогерша Елизавета Василенко показала совместные откровенные фото. Так, на одном из кадров 20-летняя девушка позировала в белом бикини на пляже, в то время как музыкант прижимался лицом к ее полуобнаженным ягодицам.