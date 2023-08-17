Подозреваемого в избиении работницы кафе российского повара арестовали

На Камчатке полиция арестовала повара, который избил девушку на кухне пищеблока

На Камчатке суд арестовал 41-летнего работника кафе, избившего 39-летнюю коллегу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Выяснилось, что сотрудник был неоднократно судим.

Ранее на Камчатке полиция задержала повара, которого заподозрили в избиении девушки на кухне пищеблока в поселке Сокоч Елизовского района. Избиение попало на видео. Сначала мужчина преследовал работницу кафе и называл ее террористкой. Затем девушка просила повара уйти домой. Внезапно он толкнул россиянку, а когда девушка оказалась на полу, начал бить ее ногами по лицу и телу и оскорблять. В результате жительница Камчатки получила многочисленные переломы черепа и другие травмы.

В 2005 году фигурант также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».