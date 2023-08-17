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09:48, 17 августа 2023Россия

Петербургский девятиклассник впал в кому после купания в озере

«Фонтанка»: в Петербурге 15-летний подросток впал в кому после купания в озере

Фото: Dylan Carr / Unsplash

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток впал в кому после купания в Верхнем Суздальском озере. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, девятиклассник вместе с товарищами приехал в Озерки на отдых. Компания решила искупаться. Мальчик тоже полез в воду, хотя и не умел плавать. Друзья заметили, что он начал тонуть, и успели вытащить его на берег.

В состоянии гипоксической комы старшеклассника передали медикам. Его поместили в реанимацию.

После произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В июле сообщалось, что в Московской области 13-летний подросток забросил удочку в озеро во время рыбалки и попал в больницу.

Забрасывая удочку в озеро, мальчик зацепил леской за провода и получил термический ожог кистей рук. Тогда врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

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    Анна Щербакова
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