Петербургский девятиклассник впал в кому после купания в озере

«Фонтанка»: в Петербурге 15-летний подросток впал в кому после купания в озере

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток впал в кому после купания в Верхнем Суздальском озере. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, девятиклассник вместе с товарищами приехал в Озерки на отдых. Компания решила искупаться. Мальчик тоже полез в воду, хотя и не умел плавать. Друзья заметили, что он начал тонуть, и успели вытащить его на берег.

В состоянии гипоксической комы старшеклассника передали медикам. Его поместили в реанимацию.

После произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В июле сообщалось, что в Московской области 13-летний подросток забросил удочку в озеро во время рыбалки и попал в больницу.

Забрасывая удочку в озеро, мальчик зацепил леской за провода и получил термический ожог кистей рук. Тогда врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.