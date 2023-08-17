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07:51, 17 августа 2023Мир

Воевавший на стороне ВСУ южнокорейский наемник получил условный срок

Yonhap: воевавший на стороне ВСУ южнокорейский наемник получил условный срок

Фото: Pixabay

Бывшего бойца спецназа Военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи Ли Гына приговорили к году и шести месяцам тюрьмы условно с отсрочкой исполнения наказания в три года за то, что тот участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает агентство Yonhap.

МИД Южной Кореи с февраля 2022 года запретило гражданам поездки на Украину. Несмотря на это, наемник поехал на Украину, пробыв там около трех месяцев, после чего вернулся на родину с травмой. Суд признал, что его пребывание на передовой могло создать проблемы для Сеула.

Помимо этого выяснилось, что в июле 2022 года экс-спецназовец скрылся с места дорожного-транспортного происшествия, в результате которого из-за его действий пострадал мотоциклист. Ему назначили условный срок, а также 80 часов общественных работ и 40 часов занятий по безопасному вождению.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили оборудованный терминалом Starlink пункт управления отрядами наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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