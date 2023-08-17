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03:07, 17 августа 2023Среда обитания

Весь Ливан остался без электричества

Весь Ливан остался без электричества после отключениях двух ТЭС из-за долгов

Фото: Issam Abdallah / Reuters

Весь Ливан столкнулся в среду, 16 августа, остался без электричества из-за отключения двух крупнейших электростанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в государственной энергетической компании Electricite du Liban.

По его словам, ТЭС в Дейр-Аммаре на севере Ливана и ТЭС в Эз-Захрани на юге страны вынуждены были остановить свои турбины из-за неуплаты долгов их оператору — частной компании Primesouth.

Исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Селим Файяд предпринимает экстренные усилия, чтобы погасить задолженность правительства оператору.

15 августа в большинстве штатов Бразилии произошло масштабное отключение электричества. В Национальном системном операторе и министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики рассказали, что его причиной стал сбой, произошедший в восемь утра, однако не указали его причину.

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    Марина Совина
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