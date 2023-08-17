Создан новый метод получения стволовых клеток

Nature: создан новый метод перепрограммирования и получения стволовых клеток

Ученые Института медицинских исследований Гарри Перкинса, Университета Западной Австралии и других научных организаций Австралии разработали новый метод программирования клеток человека для получения стволовых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Еще в 2000-х годах было обнаружено, что соматические клетки организма, которые не участвуют в половом размножении, могут быть искусственно перепрограммированы в клетки, подобные эмбриональным стволовым клеткам (ЭСК). ЭСК обладают способностью превращаться в любую клетку человеческого тела, что делает их полезными для биомедицинских и терапевтических целей.

Однако перепрограммированные клетки сохраняют эпигенетическую память о своем прошлом состоянии, что может создать функциональные различия между ними и ЭСК, что ограничивает их использование. Чтобы обойти эту проблему, ученые создали новый метод, называемый TNT-перепрограммированием (англ. transient-naïve-treatment), который имитирует перезагрузку эпигенома клетки, которая происходит на очень раннем эмбриональном развитии.

Эксперименты показали, что новые перепрограммированные TNT-клетки гораздо больше напоминают человеческие ЭСК как молекулярно, так и функционально, чем те, что производятся с использованием обычного перепрограммирования.