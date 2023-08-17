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17:48, 17 августа 2023Россия

Медведев оценил слова Саркози об иллюзии возвращения Украиной Крыма

Медведев назвал смелыми слова Саркози об иллюзии возвращения Киевом Крыма

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал точными и смелыми слова экс-лидера Франции Николя Саркози об иллюзии возвращения Киевом Крыма. Об этом российский политик написал на своей англоязычной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он отметил, что старшее поколение европейских политиков было «гораздо масштабнее» нынешнего, приведя в пример Саркози. Медведев заявил, что в 2008 году французский политик помог урегулировать конфликт с Грузией «и не утратил здравого смысла по сей день».

«Он [Саркози] сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными», — написал зампред Совбеза на французском языке.

Медведев также подчеркнул, что заявления, подобные словам Саркози, это не то же самое, что «планировать бездарные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киев».

Ранее Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Он также напомнил, что полуостров был российской территорией до 1954 года, а большинство населения считали и считают себя русскими. По его мнению, в республике, а также в новых российских регионах нужно провести референдум под наблюдением международного сообщества для утверждения статуса.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал бывшего президента Франции, назвав его слова «фантастической преступной логикой». «Нет никаких "новых территорий России", нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей», — заявил он, добавив, что нельзя «торговать чужими территориями».

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    Сергей Истомин
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