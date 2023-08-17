Россиянка прокатилась на сегвее во время прогулки с младенцем и попала на видео

Жительница Екатеринбурга прокатилась на сегвее во время прогулки с младенцем

Жительница Екатеринбурга прокатилась на сегвее во время прогулки с младенцем. Опасная ситуация в российском городе попала на видео, соответствующие кадры опубликовала «Газета.ru».

На появившемся ролике видно, как мать балансирует на сегвее и катит впереди коляску. Но внезапно она теряет управление и падает лицом на асфальт. Коляска с ребенком тоже наклоняется. Женщина хочет подняться, но у нее ничего не получается. Помочь горожанке устремляются прохожие.

Какие травмы получила россиянка, не указывалось. Неизвестно также и состояние ребенка. Сведений о том, когда произошел инцидент, также нет. Пользователи соцсетей в комментариях раскритиковали поведение женщины.

Ранее сообщалось, что 26-летняя жительница Архангельской области избивала новорожденного сына в больнице из-за неприязни. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.