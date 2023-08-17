Врач предупредил четыре группы россиян о повышенном риске развития одной болезни

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал четыре группы россиян с повышенным риском развития одного заболевания. В посте, опубликованном в Telegram, специалист перечислил тех, у кого может возникнуть туннельный синдром.

По словам Мясникова, туннельный синдром — это заболевание, которое возникает в результате сдавливания срединного нерва. При этом состоянии у человека наблюдаются онемение и боли в области запястья, отметил специалист.

В числе факторов риска развития этой болезни врач назвал генетику, пониженную функцию щитовидной железы, ревматоидный артрит, беременность и ожирение. Мясников добавил, что это состояние также может провоцировать повседневная и профессиональная деятельность. «Любительницы вязать часто потом отмечают онемение пальцев, те, кто долго печатает на компьютере, музыканты, водители-дальнобойщики, спортсмены, особенно борцы и боксеры», — предупредил он.

Ранее Мясников дал совет людям, которые безуспешно пытаются похудеть. Телеведущий рассказал, что потеря даже пяти процентов веса ведет к улучшению здоровья.