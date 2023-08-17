Россиянина задержали за домогательства к маленькой девочке

Под Новосибирском задержали 31-летнего мужчину, домогавшегося девочки

В Новосибирской области задержали 31-летнего местного жителя, который домогался маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 августа фигурант в квартире города Черепанова приставал к несовершеннолетней, а затем скрылся. Полицейские установили его личность и уже 17 августа задержали мужчину. Сейчас его допрашивают. Решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Ижевске арестовали 34-летнего мужчину, домогавшегося школьницы. 12 августа девочка зашла в гости к знакомому, а тот начал домогаться и распускать руки. Она попыталась спастись от мужчины и в результате прыгнула из окна четвертого этажа. Школьницу нашли под окнами дома и доставили в больницу с переломом позвоночника.