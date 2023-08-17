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08:58, 17 августа 2023Силовые структуры

24-летнюю девушку заподозрили в связи с 15-летним подростком

Baza: под Владимиром девушке грозит до 4 лет колонии за отношения с подростком

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владимирской области 24-летнюю девушку заподозрили в интимной связи с 15-летним школьником. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным издания, у девушки с подростком завязался роман. Вскоре о нем узнали местные жители и обратились в полицию. Россиянку поймали и возбудили дело.

Фигурантка объяснила, что отношения с несовершеннолетним были по обоюдному согласию. Но силовики отметили, что пока парню еще не исполнилось 16 лет, а значит — это нарушение закона. Теперь девушке грозит до четырех лет колонии.

Ранее в Ленинградской области 33-летнюю местную жительницу заподозрили в вовлечении подростка в сексуальные игры.

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    Екатерина Власова
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