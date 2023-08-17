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20:55, 17 августа 2023Среда обитания

Строительство апартаментов в некурортных городах России призвали прекратить

Эксперт призвал отказаться от строительства апартаментов в некурортных городах

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В некурортных городах России призвали прекратить строительство апартаментов. Об этом руководитель Всероссийского национального центра строительной политики Александр Моор заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению эксперта, на территориях, где находятся нежилые помещения, может не хватать объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, детские сады, автостоянки, так как их не строят при возведении такой недвижимости.

«Придет время, когда люди обратятся к государству: "Вы нам понастроили апартаменты, дайте нам теперь школы, детские сады, дороги, стоянки". Это все нужно будет решать. Если принять возможность прописаться в них, значит, признать это жильем, значит, нужно обеспечить всей инфраструктурой», — объяснил Моор. В связи с этим он предложил возводить апартаменты только в тех городах, куда люди приезжают на отдых, так как там у них нет потребности в вышеуказанных объектах «социалки».

В августе аналитики компании «Бон Тон» пришли к выводу, что за год средняя цена апартаментов в московских новостройках выросла на 13,1 процента, до 22,5 миллиона рублей.

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    Полина Кислицына
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