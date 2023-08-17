Правительство ФРГ сообщило о поставке Украине боеприпасов и 2 систем ПВО IRIS-T

ФРГ вновь поставила Украине военную технику, об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В списке военной помощи Киеву указаны поставка двух систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T модификации SLS, а также более 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров. Кроме того, Украине передали 10 радиолокационных станций (РЛС) наземного наблюдения GO12.

Помимо этого, Берлин поставил восемь сменных систем для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн и несколько прицепов и полуприцепов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам донести до Запада конкретные данные о потребностях страны в оружии. По его словам, в связи с этим МИД и Минобороны страны получили поручение поработать с партнерами.