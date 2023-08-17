Австрийский полковник предупредил ВСУ о риске

Австрийский полковник Райснер: ВС РФ сокращают пространство для маневра ВСУ

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнутся с огромным риском, когда введут в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду. Об этом он высказался в беседе с газетой Tagesspiegel.

Военный заявил, что Киев стремится совершить прорыв до наступления осенней распутицы. Однако передислокация одной из наступательных бригад в зону боевых действий грозит серьезными проблемами для ВСУ. Райснер уточнил, что украинские военные перебросили свои силы в район между Купянском и Кременной на фоне усиления российских атак.

«Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах», — заключил он.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский признал осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России. По его словам, украинское командование приняло важные решения, призванные обеспечить надежность обороны страны.