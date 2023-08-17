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01:07, 17 августа 2023Экономика

В США признали провал антироссийских санкций

Конгрессвумен Грин признала провал антироссийских санкций после доклада UBS
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния России. Об этом она высказалась в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Грин признал провал антироссийских санкций США. «Больше никаких денег Украине», — призвала она. Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон отправил Киеву 113 миллиардов долларов и до сих пор выделяет ему по одному миллиарду долларов каждый месяц.

«Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — заключила она.

Ранее в США рассказали о разбогатевшей за год России. Обозреватель Business Insider (BI) Джордж Гловер отметила, что россияне улучшили свое благосостояние в 2022 году на сотни миллиардов долларов. «США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва заработала к своим активам 600 миллиардов долларов», — подчеркнула она.

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    Марина Совина
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