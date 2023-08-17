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10:08, 17 августа 2023Экономика

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 12%

Фото: Christin Hume / Unsplash

В связи с повышением ключевой ставки ЦБ Сбербанк увеличил доходность по рублевым вкладам, сообщила пресс-служба кредитной организации. Теперь максимальная ставка по ним теперь достигла 12 процентов годовых.

Изменения вступают в силу с 17 августа. На максимальную доходность могут рассчитывать клиенты, которые открыли вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов, уточнили в банке.

Ставка по «СберВкладам» и линейке «Управляй» теперь составляет 11,26 процента годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (если открывать его на 2 месяца на сумму более 100 тысяч рублей) и 8,31 процента годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (срок 3 месяца, сумма более 10 миллионов рублей).

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта после экстренного совещания 15 августа. Решение было принято на фоне быстрого ослабления курса рубля.

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    Софья Ермакова
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