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10:36, 17 августа 2023Забота о себе

Россиянам дали советы по уходу за кожей тела и рук

HQBM: продлить молодость кожи помогут увлажнители воздуха и питательные бальзамы

Фото: Lazar Gugleta / Unsplash

Продлить молодость и поддержать здоровье кожи рук и тела можно, следуя трем рекомендациям. Советы по уходу россиянам дали специалисты косметического бренда HQBM Technologies, релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что одной из причин быстрого старения кожи является недостаточное количество влаги в клетках. Зачастую этому способствует сухой воздух. Защититься от него помогут бытовые увлажнители воздуха, а также специальные косметические средства, восстанавливающие липидный барьер.

На состояние кожи также влияют внешние факторы — например, воздействие бактерий, бытовой химии, активного солнца и ветра. Поэтому рекомендуется не забывать об использовании перчаток на морозе и при выполнении домашних дел. При этом специалисты призвали избегать использования горячей воды, которая пересушивает кожу.

Помимо этого, эксперты предложили не забывать о питательных бальзамах. Важно, чтобы в них использовались натуральные компоненты — это сделает средство безопасным для применения на ежедневной основе. Например, «Ингибитор HQBM» содержит экстракт июльской гвоздики, горной органики, а также почки сосны.

Ранее дерматолог назвала пять ошибок, которые совершают люди при домашнем уходе за кожей. В их числе — тщательное втирание кремов и использование агрессивных косметических средств.

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    Варвара Кошечкина
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