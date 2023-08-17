Обвиняемого в Британии в шпионаже в пользу России назвали соседом из ада

Daily Mail: обвиняемый в Британии в шпионаже в пользу РФ был «соседом из ада»

Обвиняемый в Великобритании в шпионаже в пользу России гражданин Болгарии был «соседом из ада». Так 41-летнего Бизера Джамбазова назвал его сосед из Орпингтона, сообщает газета Daily Mail.

«Я был в шоке, когда я увидел, кого втянули в эту предполагаемую шпионскую сеть. Того подозреваемого агента я знаю как соседа из ада, который напал на меня из-за костра в саду», — заявил 37-летний Эштон Филлипс.

Он рассказал, что у него был конфликт с соседом из-за костра в саду. По его словам, Джамбазов просил подойти и поговорить, но когда Филлипс пошел ему навстречу, сильно облил водой и повалил на землю.

Ранее власти Великобритании арестовали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России и работе на российские спецслужбы. По данным британских правоохранителей, находящиеся под стражей с февраля 2023 года задержанные 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова хранили фальшивые паспорта других стран.