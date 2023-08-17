Лера Кудрявцева высмеяла внесшего ее в список безвкусно одетых звезд Рогова

Российская телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла внесшего ее в список безвкусно одетых звезд стилиста Александра Рогова. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее Рогов в рамках доступного во «ВКонтакте» проекта Анастасии Ивлеевой AgentShow перечислил знаменитостей, которые выбирают неудачные наряды. Так, среди них оказались Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева. В свою очередь, последняя решила прокомментировать слова стилиста.

«Няша — Саша. Всех научит, как надо одеваться. Мяу. Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно до *** [много]. Научит он нас всех как надо, ага. Шанель [Коко Шанель, французский модельер] ты наша», — заявила ведущая.

В июле Александр Рогов объяснил неудачи российских звезд на ковровых дорожках. Специалист заявил, что отечественные знаменитости в отличие от зарубежных не готовятся к выходам на мероприятия серьезно. По его словам, иностранные артисты подходят к этому намного ответственнее.