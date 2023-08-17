Избивший трансгендера львовянин назвал себя внуком разведчика СС «Галичина»

Избивший трансгендера львовянин заявил, что он внук разведчика СС «Галичина»

Мужчина, который избил во Львове трансгендера из Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал себя внуком разведчика дивизии СС «Галичина», воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской армии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«У меня правые взгляды. Я внук разведчика СС "Галичина", мне неприятно то, что тут происходило, — заявил мужчина. — На мой взгляд, это не природно».

При этом он принес извинения и пообещал быть более толерантным к трангендерным мужчинам и женщинам. В свое оправдание он добавил, что «не видел военного билета» и не знал, что потерпевший служит в украинской армии.

Ранее стало известно, что 15 августа во Львове избили трансгендера Хелен, служащего в ВСУ три года. Неизвестный мужчина задал вопрос об ориентации военнослужащего, после чего нанес серию ударов.