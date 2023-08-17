Захарова назвала ситуацию с правами человека в Латвии напряженной и тревожной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с правами человека в Латвии напряженной и тревожной в связи с жестоким обращением пограничников с мигрантами на границе с Белоруссией. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Трагическая ситуация с мигрантами наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в Латвии режима — идейного наследника и последователя нацистских преступников. И до тех пор пока западные заступники Риги будут не замечать творимое ею беззаконие, ситуация с правами человека в этой прибалтийской стране будет оставаться крайне тревожной и напряженной», — заявила она.

В докладе Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) отмечается системная практика жестокого обращения в Латвии с мигрантами, которые пытаются пересечь границу с Белоруссией, добавила Захарова. Она подчеркнула, что латвийские власти не предприняли никаких мер по исправлению ситуации. По ее словам, миграционное законодательство страны ужесточается, а пограничники получают более широкие полномочия.

Ранее стало известно, что Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа. Причиной нововведений стало увеличение числа случаев незаконного проникновения в страну.