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00:48, 17 августа 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по домам мирных жителей в поселке Днепряны Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по поселку Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

Обстрел домов мирных жителей произошел в 22:10 в среду, 16 августа. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Херсонской области. Попытка прорыва также была предотвращена, кроме того военным удалось уничтожить миномет и несколько лодок противника.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

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    Марина Совина
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