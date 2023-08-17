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10:53, 17 августа 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения танка ВСУ FPV-дронами

Минобороны России показало видео уничтожения танка ВСУ FPV-дронами

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударов FPV-дронами. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Российские операторы беспилотников обнаружили передвигающийся украинский танк, после чего первый дрон-камикадзе поразил машину спереди, а второй удар дроном пришелся на заднюю часть танка.

Ранее в сети появилось видео двух подбитых танков Leopard 2A6, снятое солдатами ВСУ. Бойцы передвигались по грунтовой дороге, по обе стороны которой стояли две немецкие машины

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    Алевтина Запольская
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