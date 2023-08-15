Два подбитых танка Leopard попали на видео украинских солдат

Появилось снятое солдатами ВСУ видео подбитых танков Leopard на грунтовой дороге

Видео двух подбитых танков Leopard 2A6, снятое солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, как украинские военнослужащие передвигаются по грунтовой дороге, по обе стороны которой стоят два подбитых танка немецкого производства. На одной из машин видны следы пожара.

Ранее в сети появились кадры возможных ударов по Южному машиностроительному заводу имени Макарова («Южмаш») — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники в Днепропетровске.