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12:52, 17 августа 2023Силовые структуры

Замаскированная база ВСУ с иностранными боеприпасами попала на видео

Росгвардия показала видео замаскированной базы ВСУ с иностранными боеприпасами

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обнаружили замаскированную базу украинских военных. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видно, как военные подходят к бетонированной штольне, дорога к которой заметно замаскирована. Далее на видео показаны боеприпасы, среди которых патроны, мины, гранаты и снаряды.

В Росгвардии сообщили, что боеприпасы были американского, польского и болгарского производства. Росгвардейцы вывезли около полутонны боеприпасов, в том числе 2,5 тысячи патронов различного калибра, более 50 противотанковых мин, осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, несколько десятков радиовзрывателей и гранат различных модификаций. На базе они также нашли места для отдыха личного состава и позиции для ведения круговой обороны, а еще обмундирование военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), экипировку и средства связи.

Ранее в Луганской народной республике саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

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    Варвара Митина
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