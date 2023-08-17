Воду предложили очищать при помощи ржавчины

Разработана технология очистки воды при помощи ржавчины

Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии предложили очищать воду при помощи ржавчины и магнитов. Результаты исследования представлены на конференции Американского химического общества (ACS), краткий обзор приводит портал Phys.org.

Технология подразумевает погружение в воду наночастиц оксида железа, которые авторы называют «умной ржавчиной». Этот компонент может притягивать различные загрязняющие вещества, включая масло, нано- и микропластики, а также гербицид глифосат. Притягивание определенных молекул зависит от предварительного покрытия частиц.

Вместе с тем ржавчина обладает магнитными свойствами, поэтому их можно легко удалить из воды с помощью магнита вместе с загрязнителями. Кроме того, последняя модификация команды позволила частицам задерживать гормоны эстрогена, которые потенциально вредны для водной флоры и фауны. Авторы подчеркивают, что их разработка дешевая, нетоксичная и пригодна для вторичной переработки.

В мае 2023 года сотрудники Стэнфордского университета представили экономичный метод очистки воды на основе металлического порошка и солнечного света.