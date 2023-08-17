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03:18, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Байден шепотом рассказал об успехах экономики США

Daily Mail: Байден шепотом рассказал об успехах экономики США в Белом доме

Президент США Джо Байден использовал свой жуткий шепот, высказываясь об экономических достижениях страны. Об этом написала газета Daily Mail.

Издание опубликовало видео встречи в Белом доме, на котором Байден рассказал об успехах американской экономики. Он сообщил, что газеты Financial Times и The Wall Street Journal назвали его действия «байденомикой». Однако лидер страны усомнился, что это слово использовали в положительном ключе.

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«Но знаете, что? Она работает», — заявил Байден, сказав это шепотом и с улыбкой, наклонившись к микрофону.

По мнению авторов статьи, Байден использовал свой «жуткий шепот», чтобы показать успех климатических и налоговых законов на фоне природных пожаров на Гавайях.

Ранее шепот Байдена о военных полномочиях президента США попал на видео. Таким образом он напомнил бывшим курсантам Военно-морской академии США в Аннаполисе о том, что теперь он является для них верховным главнокомандующим Вооруженных сил (ВС) страны.

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    Марина Совина
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