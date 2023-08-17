Последствия выхода Wildberries на китайский рынок оценили

Эксперт Логинов: выход Wildberries в Китай разорит российских продавцов

Выход онлайн-маркетплейса Wildberries на китайский рынок негативно отразится на мелких и средних российских продавцах, в том числе самозанятых. Так оценил последствия экспансии российской площадки резидент фонда «Сколково», основатель первой российской системы по легальному продвижению на маркетплейсах JVO Максим Логинов в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, когда Wildberries разрешит выйти на российский рынок китайским компаниям, около половины продавцов, представленных сейчас на маркетплейсе, перестанут работать. В первую очередь пострадают те, кто занимался перепродажей товаров, зарабатывая на наценке и не занимаясь развитием собственного бренда, заявил эксперт. Также трудности коснутся локальных производителей, для которых Wildberries — единственный канал сбыта. До 30 процентов таких компаний разорятся или будут вынуждены искать новые каналы продаж, предположил Логинов.

Российские компании не смогут выдержать конкуренцию с китайскими по соотношению цена-качество, объяснил он. Поэтому после появления на маркетплейсе производители из КНР быстро займут топ-30 категорий и вытеснят с площадки отечественные фирмы. На первом этапе единственным козырем производителей и продавцов из России стане скорость доставки, однако открытие складов и сортировочных комплексов китайскими предпринимателями станет лишь вопросом времени, отметил специалист. При этом при выходе на другие азиатские рынки, где уже зарегистрирован Wildberries, таких рисков для российского бизнеса нет, добавил он.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Wildberries собрался выйти на рынок Китая и уже начал переговоры с потенциальными партнерами. Намерения марткетплейса подтверждают данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам: компания зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.