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18:44, 17 августа 2023Россия

Полыхающая у петербургского причала яхта попала на видео

Очевидцы сняли на видео полыхающую у причала на Петровской косе яхту

У причала на Петровской косе в Санкт-Петербурге загорелась пришвартованная двухпалубная яхта, произошедшее попало на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Судно горит уже около часа, от него валит густой дым. Рядом с полыхающей яхтой — пожарный водный транспорт, который пытается тушить пламя из шлангов.

Предварительной причиной возгорания названа неисправность генераторной установки. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

На Петровской косе в Петербурге расположен яхт-клуб, причалы которого рассчитаны более чем на 300 судов.

В июле во Владивостоке яхта протаранила причал и пришвартованные там катера. Инцидент попал на видео.

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    Евгения Куликова
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