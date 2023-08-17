Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:31, 17 августа 2023Экономика

В России заметили рост вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

«Авито Работа»: в августе стало втрое больше вакансий с зарплатой выше 100 тысяч

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

В августе 2023 года количество рабочих предложений с окладом выше 100 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3 раза, выяснили аналитики «Авито Работы». Они также сформировали топ соответствующих вакансий. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования.

По данным экспертов, в среднем доля вакансий с заработной платой в размере более 100 тысяч рублей в месяц составляет 5 процентов от всех предложений о работе.

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в августе 2023 года открыли seo-специалисты со средней предлагаемой зарплатой в размере 132,5 тысячи рублей. На втором и третьем месте оказались профессии сталевара и дальнобойщика с доходами 120 и 119,4 тысячи рублей. На четвертой и пятой строчке расположились коммерческие агенты и промышленные альпинисты с предполагаемыми доходами в размере 117,8 и 116,8 тысячи рублей. Агентам по недвижимости и брокерам готовы платить 112 и 105,8 тысячи соответственно. Замыкают топ бригадиры — 102 тысячи рублей, и плиточники — 100,7 тысячи.

Оклады в диапазоне от 90 до 99 тысяч рублей, согласно исследованию, предлагают в 3,8 процента случаев. В тройке лидеров вакансии бурильщика (99,7 тысячи рублей), токаря (99,1 тысячи), фрезеровщика (98,5 тысячи). Далее идут замерщики (94,8 тысячи), кафельщики (94,7 тысячи), машинисты (94,2 тысячи). Также высокие заработные платы предлагают автомалярам (92,9 тысячи), водителям такси (92,8 тысячи) и бульдозера (90,8 тысячи).

Материалы по теме:
«Каждый из нас задумывался бросить эту работу» Как живут судовые механики, которые получают от 630 тысяч рублей в месяц
«Каждый из нас задумывался бросить эту работу»Как живут судовые механики, которые получают от 630 тысяч рублей в месяц
13 августа 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

Высокооплачиваемые регионы

Самые высокие по стране средние оклады предлагают в Московской области (73 499 рублей в месяц), Ленинградской области (65 526) и Свердловской области (64 729).

Наибольший прирост размера зарплатных предложений год к году в разрезе по регионам зафиксирован в Волгоградской области — 30 процентов (46 519 рублей в месяц). За ней идут Пермский край (46 189) и Самарская область (50 093) — по 27 процентов в каждом регионе, а замыкают рейтинг Омская (42 946) и Ростовская (48 790) области с приростом в 24 и 23 процента соответственно.

При этом средняя предлагаемая зарплата в середине августа 2023 года по стране составляет 59 905 рублей в месяц, что на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. По их данным, наибольший оклад предлагают в сфере строительства и недвижимости — соискатели на такие вакансии могут получать 88 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о нежелании поставлять Украине новейшую технику

    Женщина оригинально проучила не отдававшего долг брата

    Почти треть россиян залезли в кредиты ради ремонта

    В России озвучили возможные темы встречи Путина и Эрдогана

    У участника спецоперации украли боевые награды и миллион рублей

    Эффективность ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации оценили

    В России заметили рост вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

    Туристка посетила Новороссийск и описала курорт словами «стыд и позор»

    Курьер «фастфуда для господ» в московском метро попал на видео

    Российские военные уничтожили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости