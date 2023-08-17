В России заметили рост вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

«Авито Работа»: в августе стало втрое больше вакансий с зарплатой выше 100 тысяч

В августе 2023 года количество рабочих предложений с окладом выше 100 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3 раза, выяснили аналитики «Авито Работы». Они также сформировали топ соответствующих вакансий. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования.

По данным экспертов, в среднем доля вакансий с заработной платой в размере более 100 тысяч рублей в месяц составляет 5 процентов от всех предложений о работе.

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в августе 2023 года открыли seo-специалисты со средней предлагаемой зарплатой в размере 132,5 тысячи рублей. На втором и третьем месте оказались профессии сталевара и дальнобойщика с доходами 120 и 119,4 тысячи рублей. На четвертой и пятой строчке расположились коммерческие агенты и промышленные альпинисты с предполагаемыми доходами в размере 117,8 и 116,8 тысячи рублей. Агентам по недвижимости и брокерам готовы платить 112 и 105,8 тысячи соответственно. Замыкают топ бригадиры — 102 тысячи рублей, и плиточники — 100,7 тысячи.

Оклады в диапазоне от 90 до 99 тысяч рублей, согласно исследованию, предлагают в 3,8 процента случаев. В тройке лидеров вакансии бурильщика (99,7 тысячи рублей), токаря (99,1 тысячи), фрезеровщика (98,5 тысячи). Далее идут замерщики (94,8 тысячи), кафельщики (94,7 тысячи), машинисты (94,2 тысячи). Также высокие заработные платы предлагают автомалярам (92,9 тысячи), водителям такси (92,8 тысячи) и бульдозера (90,8 тысячи).

Высокооплачиваемые регионы

Самые высокие по стране средние оклады предлагают в Московской области (73 499 рублей в месяц), Ленинградской области (65 526) и Свердловской области (64 729).

Наибольший прирост размера зарплатных предложений год к году в разрезе по регионам зафиксирован в Волгоградской области — 30 процентов (46 519 рублей в месяц). За ней идут Пермский край (46 189) и Самарская область (50 093) — по 27 процентов в каждом регионе, а замыкают рейтинг Омская (42 946) и Ростовская (48 790) области с приростом в 24 и 23 процента соответственно.

При этом средняя предлагаемая зарплата в середине августа 2023 года по стране составляет 59 905 рублей в месяц, что на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. По их данным, наибольший оклад предлагают в сфере строительства и недвижимости — соискатели на такие вакансии могут получать 88 тысяч рублей в месяц.