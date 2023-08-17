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04:15, 17 августа 2023Мир

Американский актер обратился к Зеленскому с призывом

Американский актер Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Известный по роли доктора Кокса в сериале «Клиника» американский актер Джон Макгинли призвал президента Украины Владимира Зеленского начать лечение от наркомании и позаботиться о себе, видеоролик с обращением он опубликован в Instagram (социальная сеть призвана экстремистской и запрещена в РФ).

Он обратился к политику и призвал не путать доброту с терпимостью. По мнению актера, единственная «дорожная карта», которую может использовать Зеленский — это та, которая основана на доброте и заботе о себе.

«За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — указал артист.

Ранее нарколог с 20-летним стажем Василий Шуров рассказал, что мимика Зеленского выглядит весьма нездоровой. Он выразил свои подозрения в том, что это может быть следствием прекращения эффекта от наркотических средств, которые тот употреблял некоторое время назад.

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    Марина Совина
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