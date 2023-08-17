Американский актер обратился к Зеленскому с призывом

Американский актер Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

Известный по роли доктора Кокса в сериале «Клиника» американский актер Джон Макгинли призвал президента Украины Владимира Зеленского начать лечение от наркомании и позаботиться о себе, видеоролик с обращением он опубликован в Instagram (социальная сеть призвана экстремистской и запрещена в РФ).

Он обратился к политику и призвал не путать доброту с терпимостью. По мнению актера, единственная «дорожная карта», которую может использовать Зеленский — это та, которая основана на доброте и заботе о себе.

«За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — указал артист.

Ранее нарколог с 20-летним стажем Василий Шуров рассказал, что мимика Зеленского выглядит весьма нездоровой. Он выразил свои подозрения в том, что это может быть следствием прекращения эффекта от наркотических средств, которые тот употреблял некоторое время назад.