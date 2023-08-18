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20:15, 18 августа 2023Мир

В ООН прокомментировали попытку атаки беспилотника на Москву

Представитель генсека ООН: не хотим видеть атаки на гражданскую инфраструктуру

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не хочет видеть атаки на гражданскую инфраструктуру. Так он прокомментировал попытку удара беспилотника на Москву 18 августа, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился», — сказал он.

Утром 18 августа стало известно о новой атаке на Москву с помощью дрона. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны. Обломки летательного аппарата рухнули в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

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    Семен Александров
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