Китай указал на самую активную биовоенную деятельность в мире со стороны США

МИД КНР: США ведут самую активную биовоенную деятельность в мире

США ведут самую активную биовоенную деятельность в мире, Китай призывает их выполнять обязательства по биологической безопасности. На это указал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Именно США больше всех в мире осуществляют биовоенную деятельность, осуществляют больше всех действий, вызывающих сомнения», — заявил он.

Дипломат добавил, что Вашингтон часто фабрикует информацию о так называемых угрозах в геополитических целях, чтобы «сдержать и подавить другие страны, защитить свои гегемонистские интересы».

Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии защиты от биологических угроз. Согласно документу, США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах. В докладе отмечается, что такие страны, как Китай, Россия, КНДР и Иран, «вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов».