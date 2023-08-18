В российском регионе дети массово отравились хлором на базе отдыха

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидрасследование. Специалисты ведомства незамедлительно выехали к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в Сочи.

В мае сообщалось, что в Тульской области двое двенадцатилетних детей отравились хлором во время посещения одной из частных саун в селе Супонь. Как выяснилось позже, многие посетители бассейна и сауны до этого также жаловались на сильный запах хлорки и недомогание после посещения комплекса.