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22:17, 18 августа 2023Россия

В российском регионе дети массово отравились хлором на базе отдыха

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидрасследование. Специалисты ведомства незамедлительно выехали к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в Сочи.

В мае сообщалось, что в Тульской области двое двенадцатилетних детей отравились хлором во время посещения одной из частных саун в селе Супонь. Как выяснилось позже, многие посетители бассейна и сауны до этого также жаловались на сильный запах хлорки и недомогание после посещения комплекса.

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    Марина Совина
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