Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:30, 18 августа 2023Ценности

В сети удивились моложавой внешности 57-летней Синди Кроуфорд

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась новой серией фото с отдыха и удивила фанатов в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 57-летняя манекенщица запечатлена сидящей на катере в расстегнутой рубашке синего цвета, из-под которой виднеется бюстгальтер от бикини, и белых шортах длины мини. При этом видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились моложавой внешности звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты все та же красотка из 1985 года, которую я помню», «Какая красота», «С годами ты становишься все лучше и лучше», «Прекрасная Синди», «Шикарная женщина», — писали они.

Ранее Кроуфорд снялась без одежды у озера и порадовала фанатов. Так, знаменитость предстала перед камерой топлес на фоне водоема и леса, демонстрируя оголенную спину.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Россией, Турцией и Катаром новой зерновой сделки

    ЦСКА подал апелляцию на дисквалификацию Федотова

    Российская пара снимала порно с приемными детьми

    В сети удивились моложавой внешности 57-летней Синди Кроуфорд

    Проценту по ипотеке предрекли рост после повышения ключевой ставки

    Samsung запланировала выпуск безрамочного смартфона

    Популярная российская юмористка рассказала о комплексах из-за внешности

    Лжеврачи выманили у российской пенсионерки 250 тысяч рублей

    Стало известно о новых взрывах в Запорожье

    В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости