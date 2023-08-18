В сети удивились моложавой внешности 57-летней Синди Кроуфорд

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась новой серией фото с отдыха и удивила фанатов в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 57-летняя манекенщица запечатлена сидящей на катере в расстегнутой рубашке синего цвета, из-под которой виднеется бюстгальтер от бикини, и белых шортах длины мини. При этом видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились моложавой внешности звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты все та же красотка из 1985 года, которую я помню», «Какая красота», «С годами ты становишься все лучше и лучше», «Прекрасная Синди», «Шикарная женщина», — писали они.

Ранее Кроуфорд снялась без одежды у озера и порадовала фанатов. Так, знаменитость предстала перед камерой топлес на фоне водоема и леса, демонстрируя оголенную спину.