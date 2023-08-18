В Москве открылся прием заявок на участие в новом этапе «Фабрики дизайна 2.0»

В столице открылся прием заявок на участие в новом этапе конкурса «Фабрика дизайна 2.0», в рамках которого московские дизайнеры разработают решения для бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для заказчиков участие в проекте — это возможность найти подходящее дизайнерское решение для продукции своей компании, а для дизайнеров — настроить коммуникацию с производствами и предприятиями, реализовать свои проекты и повысить качество предлагаемых на рынке товаров и услуг», — объяснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что участники конкурса создают продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам, — таким образом, «Фабрика дизайна» частично решает проблему импортозамещения.

Свыше ста компаний представили для конкурсантов более 150 заданий. Участникам предложат создать проект многофункционального тренажерного комплекса для самостоятельных занятий по восстановлению подвижности суставов, проект автоматизированной водоразборной колонки холодного водоснабжения, коллекцию мебели для гостиной в стиле лофт, мебель для животных и другие решения. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте проекта до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили онлайн-платформу «Центр материалов» для дизайнеров и производителей из более чем десятка стран мира, разработанную Агентством креативных индустрий. Организация намерена открыть офлайн-пространство, включающее в себя библиотеку образцов, магазины розничной продажи, залы для лекций и выставок, коворкинг и другие площадки.