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13:55, 18 августа 2023Силовые структуры

В ДНР осудят командира ВСУ за приказ ликвидировать двух мирных жителей

В ДНР осудят командира роты, отдавшего приказ ликвидировать двух мирных жителей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело по уголовному делу в отношении командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Ткаченко, отдавшего приказ ликвидировать двух мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Подчиненные командира роты 36-й отдельной бригады морской пехоты рассказали ему, что во время патрулирования заметили двух безоружных граждан, которые высказывали недовольство в адрес украинской армии. Тогда Ткаченко из ненависти к жителям республики приказал ликвидировать 29-летнего и 44-летнего мужчин. Подчиненные выстрелили в них из автоматов.

По факту произошедшего возбуждено дело по ряду статьей УК РФ, в том числе жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского оператора беспилотных летательных аппаратов.

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    Екатерина Власова
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