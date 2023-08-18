Le Figaro: почти половина французов выступают за признание Крыма российским

Французы предложили свой вариант разрешения конфликта на Украине — почти половина, 43,14 процента, выступают за признание Крыма российским. Такие показатели предоставила Le Figaro, опросив своих читателей.

На вопрос, «должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает Николя Саркози?», 43,14 процента читателей ответили утвердительно. 56,81 процентов высказались против.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Он указал, что Крым был российской территорией до 1954 года, а большая часть жителей полуострова считали и считают себя русскими.