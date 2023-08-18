Аэропорт в Германии затопило из-за дождей

Взлетно-посадочную полосу аэропорта Франкфурта в Германии затопило из-за дождей

Аэропорт Франкфурта в Германии, считающийся самым загруженным в стране, затопило из-за мощных дождей. Вода проникла на взлетно-посадочную полосу, передает газета ApNews.

В пресс-службе аэропорта Франкфурта заявили, что в среду вечером на взлетно-посадочной полосе скопилось большое количество воды. Наземное обслуживание судов было приостановлено более чем на два часа. Из-за наводнения около 70 рейсов были отменены, а 23 направляющихся во Франкфурт самолета отправлены в другие аэропорты.

Помимо аэропорта, от последствий ливня пострадали несколько улиц в центральной и северо-западной части Германии. Вода попала в подъезды зданий. В городе Гельзенкирхен сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать из автомобилей граждан, которые оказались на затопленных шоссе.

В конце июля города Китая затопило из-за супертайфуна «Доксури». Власти Пекина объявили наивысшее, «красное» предупреждение из-за ливней, вызванных стихийным бедствием. Граждан предупредили о риске оползней, селей и обвалов грунта в некоторых районах столицы.