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14:32, 18 августа 2023Ценности

H&M свернет производство в Мьянме из-за жалоб на жестокое обращение с рабочими

H&M расследует случаи жестокого обращения с рабочими швейных фабрик в Мьянме

Фото: Tom Little / Reuters

Вторая в мире по величине розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) свернет производство в Мьянме из-за жалоб по поводу нарушения прав рабочих на швейных фабриках. Об этом сообщает Reuters.

«После тщательного рассмотрения мы приняли решение постепенно сворачивать нашу деятельность в Мьянме», — заявили представители ретейлера. Известно, что в данный момент компания расследует 20 возможных случаев злоупотребления трудовыми правами сотрудников.

При этом ранее британская организация по защите прав человека Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) сообщила о 156 подобных случаях предполагаемого жестокого обращения с рабочими на фабриках в стране с февраля 2022 по февраль 2023 года. Отмечается, что указанные данные свидетельствует об ухудшении прав рабочих после военного переворота в Мьянме в феврале 2021 года.

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Согласно отчету организации, наиболее часто поступали жалобы о снижении или хищении заработной платы, несправедливых увольнениях, антигуманных условиях труда и принудительной сверхурочной работе.

В апреле 2022 года H&M пообещала остановить насилие в швейных цехах в Индии после ухода из жизни одной из своих сотрудниц. H&M подписала юридически обязывающее соглашение с одним из своих крупнейших индийских поставщиков одежды. Согласно документу, шведская компания обязуется остановить насилие и домогательства в отношении женщин в производственных цехах.

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    Алина Гостева
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