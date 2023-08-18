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09:11, 18 августа 2023Россия

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал фермерский КамАЗ в приграничном российском регионе

Shot: дрон-камикадзе ВСУ атаковал фермерский КамАЗ в Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В приграничной Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал фермерский КамАЗ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, около девяти вечера 17 августа местный житель работал на КамАЗе в поле в районе российского села Новопетровка. В это время по нему попытался нанести удар украинский беспилотник. В результате дрон врезался в боковое зеркало, но не сдетонировал.

Как сообщил канал, фермер не пострадал. У машины повреждено только боковое зеркало.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Никольское в Шебекинском городском округе был сбит беспилотник. По его словам, дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

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    Константин Лысяков
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