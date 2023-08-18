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16:40, 18 августа 2023Мир

КНДР подняла в воздух истребители из-за полета американского самолета

КНДР подняла в воздух истребители в ответ на полет самолета-разведчика США

Фото: KCNA / Reuters

КНДР подняла в воздух истребители в ответ на полет американского самолета-разведчика. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что северокорейские военные подняли в воздух самолеты после того, как американский разведывательный самолет вторгся в их экономическую зону у восточного побережья. По данным неназванного представителя Генерального штаба Корейской народной армии, «опасная военная провокация» произошла в четверг, 17 августа, и теперь Пхеньян рассматривает меры по реагированию на будущие подобные происшествия.

Издание подчеркивает, что инцидент произошел накануне саммита США, Южной Кореи и Японии, который пройдет в загородной резиденции американского президента Джо Байдена Кэмп-Дэвиде. Там американский лидер примет президента Южной Кореи Юн Сок Еля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

Член южнокорейского парламента Ю Сан Бом со ссылкой на разведывательное управление страны ранее заявил, что Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету или предпринять другие агрессивные действия на фоне встречи представителей США, Южной Кореи и Японии.

В мае Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить спутник-шпион в космос. Власти назвали это серьезной ошибкой.

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    Варвара Кошечкина
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