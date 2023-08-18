Врач назвала правила умывания летом

Врач Кондрахина: летом нужно умываться два раза в день водой или отваром ромашки

Летом стоит полностью отказаться от агрессивных средств по уходу за кожей, рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина. Правила умывания летом она назвала в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Кондрахиной, летом нужно исключить из уходового режима средства, содержащие кислоты, щелочи, спирт и абразивные компоненты, поскольку они могут привести к обезвоживанию, зуду и шелушению. «Умываться нужно два раза в день. Для этого лучше использовать воду комнатной температуры или отвары ромашки, мяты, липы, шалфея», — сказала она.

В течение дня при ощущении сухости, продолжила она, можно орошать лицо минеральной или термальной водой из пульверизатора. «Жара и кондиционеры в помещениях приводят к обезвоживанию всех типов кожи, в том числе и жирной. Поэтому она также нуждается в увлажнении», — отметила Кондрахина. Она добавила, что предпочтение стоит отдавать увлажняющим кремам с легкой текстурой (гелю, флюиду, эмульсии) или сывороткам. «Нежелательными компонентами являются ретинол, энзимы и фруктовые кислоты, поскольку они усиливают чувствительность кожи к UV-облучению», — обратила внимание врач.

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