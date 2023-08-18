Нападающий Лионель Месси назвал правильным решение о переходе в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси оценил переход в «Интер Майами». Его слова приводит France24.

Месси назвал решение о переезде в США правильным. «Могу сказать, что я очень доволен решением, которое мы приняли, не только для игры, для того, как она проходит, но и для моей семьи, для того, как мы живем здесь каждый день, для того, как мы наслаждаемся городом», — заявил он.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.