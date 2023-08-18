Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар-2
Сегодня
19:30 (Мск)
Уфа
Россия - LEON-Вторая лига А|Группа Золото. 6-й тур
Рубин
Сегодня
19:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Таавун
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
21:45 (Мск)
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|2-й тур
09:30, 18 августа 2023Спорт

Месси оценил переход в «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси назвал правильным решение о переходе в «Интер Майами»

Фото: Javier Vicencio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Аргентинский нападающий Лионель Месси оценил переход в «Интер Майами». Его слова приводит France24.

Месси назвал решение о переезде в США правильным. «Могу сказать, что я очень доволен решением, которое мы приняли, не только для игры, для того, как она проходит, но и для моей семьи, для того, как мы живем здесь каждый день, для того, как мы наслаждаемся городом», — заявил он.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

    Страны Африки начали обсуждение военного вторжения в Нигер

    Москвичка случайно узнала о насилии ее экс-супруга над мальчиками

    Московские спортсмены попали в больницу после посещения сауны в Сочи

    В Думе назвали атаку БПЛА на Москву рассчитанной на зрителя «Tik-Tok-операцией»

    МИД Дании прокомментировал передачу F-16 Украине

    В ДНР заявили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

    Месси оценил переход в «Интер Майами»

    Россиянам раскрыли опасное последствие постоянных диет

    Дезертировавший из ВСУ солдат сдался при попытке повредить российский ЗРК «Бук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости