Россиян предостерегли от траты ошибочно поступивших на карту денег

Адвокат Матюнин: тратить ошибочно поступившие на карту деньги незаконно

Присвоение средств, ошибочно переведенных на банковскую карту от незнакомого человека, может повлечь проблемы с законом. Об этом россиян предостерегли финансовые эксперты в беседе с «Известиями».

При поступлении сообщения о зачислении денег на карту следует обратить внимание на номер отправителя и не переходить по сторонним ссылкам. Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит проверить баланс карты через официальное банковское приложение или личный кабинет в онлайн-банке, заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

В случае, если на счет действительно были ошибочно зачислены чужие деньги, важно не тратить их и обратиться в банк для уточнения возможности возврата, объяснил управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин. При этом обращение должно быть сделано так, чтобы гражданин в случае необходимости мог доказать в суде факт своего добросовестного поведения. Лучше выбрать сразу несколько способов с фиксацией — чат в банковском приложении, звонок на горячую линию кредитной организации и письменное обращение в отделение банка с отметкой о получении, рассказал адвокат.

Также стоит проинформировать банк плательщика и попытаться связаться с ним самим — это поможет доказать, что вы сделали все возможное. Данные о банке, откуда поступили деньги, сообщит организация, обслуживающая ваш счет, добавил Матюнин. При этом за возвращение денег в другой банк могут взимать комиссию, предупредил он.

Юрист компании Pravo-City Степан Углов отметил, что отправителю перевода для возврата денег необходимо будет обратиться в суд с заявлением о взыскании неосновательного обогащения. В таких делах большое значение для суда имеет поведение получателя ошибочного платежа — был он добросовестным или недобросовестным приобретателем, отметил эксперт. «Если вы не тратили эти денежные средства и сообщили в письменном виде банку о таком переводе, то сможете без труда доказать, что вы добросовестный приобретатель. Тогда суд только может понудить вас вернуть денежные средства, которые вам перевели, но без начисления процентов», — заявил Углов.

После получения ошибочно зачисленных средств на карту стоит также обратиться в отдел полиции, сообщить о случившемся и получить на руки талон-уведомление, посоветовал руководитель юридического отдела ООО «Бизнес совет» Нихад Касумов. «Денежные средства лучше не тратить и вернуть их собственнику, так как в противном случае на вас могут возбудить уголовное дело о краже», — предупредил он.

Если отправитель связался с вами и просит вернуть деньги на другой названный им счет и даже предлагает оставить небольшую сумму себе «за беспокойство», делать этого не стоит, подчеркнула Ольга Дайнеко. Следуя инструкциям, вы невольно можете стать участником преступной схемы, так как не знаете ни источник денег, ни нового получателя, отметила она. Правильнее всего будет объяснить отправителю, что возврат уже оформлен, и попросить подождать получения средств.

Ранее платежный сервис QIWI предупредил россиян о росте числа попыток мошенничества с выводом средств с электронных кошельков. «Мы всегда предостерегали своих клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, которые предлагают вывод средств через личные договоренности», — отметили в компании. При этом в QIWI добавили, что при наличии подозрений в незаконной активности кошельки будут временно заблокированы «до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций».

